بعد انتقاله لميلان.. مدرب السويد يحسم موقفه من عودة إبراهيموفيتش للمنتخب

وفي العام الماضي انتقد إبراهيموفيتش، القائمة التي اختارها أندرسون للمنتخب السويدي، ورجح في مقابلة صحفية بأن المدرب يستبعد اللاعبين الذين ينتمون لأصول غير سويدية.

ورفض بعض اللاعبين تصريحات إبراهيموفيتش، في الوقت الذي أكد فيه أندرسونالسبت أن هذه المسألة لا تشغله.

وقال أندرسون “أجيد تماما القاء الأشياء خلفي ظهري”.

وأضاف “في تلك الأثناء شعرت بالإحباط لكن الأمر مر، لذا فهو (إبرا) موضع ترحيب إذا كان يشعر بأنه غير رأيه”.

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وانضم إبرا /38 عاما/ مؤخرا إلى ميلان الإيطالي بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.

ولم يشارك إبرا في أي مباراة مع المنتخب السويدي منذ اعتزاله اللعب الدولي عقب يورو 2016.

وأوضح أندرسون في تصريحات لموقع “فوتبول سكانالين” : “الوضع الأساسي المتعلق باللاعبين الذين يرفضون اللعب للمنتخب الوطني، هو كما قلت من قبل، أن بإمكانهم الاتصال بي وأن يخبروني بأنهم يشعرون بالاهتمام”.

وتابع “وبعدها يمكننا أن نبدأ من هذه النقطة، الأمر لا يتجاوز هذا”.

تصريحات أندرسون جاءت في قطر حيث يقيم منتخب السويد معسكره في الدوحة استعدادا لمباراتيه أمام مولدوفا وكوسوفو.