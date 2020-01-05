مصرع شخص وإصابتان إثر انفجار سيارة على شارع 6

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شخص في الأربعينيات من عمره من سكان مدينة كفر قاسم، مصرعه إثر انفجار سيارة خصوصية خلال سيرها على شارع رقم 6، اليوم الأحد.
وهرع طاقم طبي إلى مكان الحادث، وعمل على تقديم الإسعافات الأولية لثلاثة مصابين جراء انفجار السيارة، بيد إقرار وفاة أحدهم متأثرا بجروحه الخطيرة بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.
فيما وصفت حالة المصابين الآخرين (32 و14 عاما) بالمتوسطة، وقد جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج.
هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات حادث انفجار السيارة، في الوقت الذي لم تتضح فيه الخلفية بعد.
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