شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن العراق تعلن الحداد 3 أيام على قاتل الشعب العراقي والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:05 مساءً, 5 يناير 2020 م المناطق-الرياض أعلن رئيس الوزراء العراقي الحداد 3 أيام على الإرهابي “قاسم سليماني” قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، والإرهابي أبو مهدي المهندس، نائب قائد ميلشيات الحشد الشعبي، الذي تسببوا بمقتل غشرات الآلاف من المواطنين العراقيين وتشريد مئات الآلاف من مساكنهم.

وجاء إعلان رئيس وزراء العراق “عادل عبدالمهدي” في بيان، بعد يوم من هلاك الإرهابيين بضربة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد، السبت، مراسم تشييع الإرهابيين وسط حضور رسمي عراقي.

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