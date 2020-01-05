شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم أسير محرر من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية في الخليل أن جيش الاحتلال اعتقل مقداد القواسمي من مدينة الخليل، والأسير المحرر خالد غنيمات، ونور الدين عنان القاضي، ونور الدين أحدوش من بلدة صوريف غربًا، عقب دهم منازلهم، وتفتيشها.

وفي نفس السياق، اعتقل جيش الاحتلال منازل في بلدة بيت أمر شمالًا، واعتقل الشاب خالد إبراهيم خضر صبارنة ، عقب تفتيش منزل ذويه، ونقلته إلى مركز "عصيون" الاحتلالي.