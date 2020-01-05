زوج نانسي عجرم يقتل سارقاً اقتحم الفيلا في لبنان

اقتحم سارقٌ فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم في منطقة كسروان لغرض السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فشهر مسدسه في وجهه ما أدى إلى تبادل إطلاق نار ومقتل المقتحم.

وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية الرسمية فإن "السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم الأحد ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان بقصد السرقة، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه".

واضافت ان "تبادل إطلاق نار حصل بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور"، مشيرة الى ان "عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية حضرت الى المكان والتحقيقات جارية".