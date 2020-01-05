نائبة: هناك توجه لارسال رسالة للامم المتحدة باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق

أكدت النائبة عن تحالف الفتح انتصار الموسوي، الاحد، وجود توجه داخل مجلس النواب لارسال رسالة الى الامين العام للامم المتحدة باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق، مؤكدة على اهمية أن لا تجعل تلك القوات العراق ساحة لتصفية الحسابات.
وقالت الموسوي في حديث لـ الخليج 365، "اليوم واجب شرعي وقانوني للحفاظ على سيادة العراق وهناك توجه داخل مجلس النواب لارسال رسالة الى الامين العام للامم المتحدة باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق"، مؤكدة على اهمية أن "لا تجعل تلك القوات العراق ساحة لتصفية الحسابات".
وأضافت الموسوي، أن "الاغتيال الذي طال قيادات الحشد الشعبي هو اغتيال لجميع العراقين لان تلك القيادات هي التي حمت الارض ودحرت داعش في وقت ان امريكا لم تقدم شئ"، مؤكدة أن "الرد سيأتي اليوم من مجلس النواب باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق".
وأضافت الموسوي، أن "الاغتيال الذي طال قيادات الحشد الشعبي هو اغتيال لجميع العراقين لان تلك القيادات هي التي حمت الارض ودحرت داعش في وقت ان امريكا لم تقدم شئ"، مؤكدة أن "الرد سيأتي اليوم من مجلس النواب باخراج جميع القوات الاجنبية من العراق".
ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية، اليوم الاحد، للتصويت على قرار لاخراج القوات الاميركية من العراق، والغاء الاتفاقية الامنية بين العراق واميركا.
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