القبض على ثلاثة أشخاص اجانب سرقوا 20 الف دولار من دار في كربلاء

وقال القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "مفارز قيادة شرطة كربلاء تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص من دولة اجنبية يعملون في المحافظة لسرقتهم مبلغ 20 الف دولار مع مليون وثلاثمائة الف دينار عراقي من احد البيوت".وأوضحت، أن "بإشراف قائد شرطة كربلاء المقدسة اللواء احمد علي زويني استطاعت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على متهم يحمل جنسية اجنبية يعمل بصفة خادم في بيوت احد المواطنين لقيامه بسرقة مبالغ ماليه بمساعدة اثنين من أصدقائه من نفس الجنسية".

وأضاف البيان أن "إحدى العوائل تقدمت بشكوى وادعت سرقة مبلغ مالي من دارهم بعد خروجهم لزيارة المقابر في محافظة كربلاء"، لافتة الى أنه "بعد تدوين افادة المشتكين سرعان ما عمل فريق العمل للتحقيق بالقضية وكشف المجرمين بأسرع وقت ممكن".



وأشارت قيادة الشرطة إلى أن "الجهود المبذولة لم تذهب سدى بل اثمرت بالقبض على العامل الاجنبي بنفس اليوم الذي كان يعمل داخل الدار مع شركاءه الاثنين الاخرين واعترفوا بقيامهم بالسرقة وضبطت بحوزتهم المبالغ المالية، وقد تمت إحالة المتهمين إلى العدالة لينالوا جزائهم العادل ضمن قانون العقوبات العراقي".