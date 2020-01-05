مكافحة الارهاب ينفي انتشار قواته امام البرلمان

نفى جهاز مكافحة الارهاب، الاحد، انتشار قواته امام البرلمان.

وقال رئيس الجهاز صباح النعمان في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "هناك اخبار تتداول حول انتشار قوات جهاز مكافحة الارهاب امام البرلمان حاليا".

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ونفى النعمان "هذه الاخبار جملة وتفصيلا"، مشيرا الى ان "قوات الجهاز لازالت تمارس مهامها في مكافحة الارهاب وعملياتها النوعية ضد اهداف لفلول داعش اضافة الى اننا مستمرين بتامين طريق المطار".

يذكر ان وسائل اعلامية نشرت قبل قليل خبرا تضمن ان قوات جهاز مكافحة الارهاب انتشرت في محيط البرلمان لتامينه على خلفية عقد مجلس النواب اليوم جلسة استثنائية تتضمن التصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق.