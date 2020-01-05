نص القرار المفترض ان يصوت عليه البرلمان اليوم بشأن الاعتداءات الاميركية

كشف مصدر برلماني، الاحد، عن نص القرار المفترض ان يصوت عليه البرلمان بجلسة اليوم بشأن الاعتداءات الاميركية.

وادناه نص القرار:

قرر مجلس النواب بجلسته الثامنة والعشرين المنعقدة بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي الأول السنة التشريعية الثانية/الدورة النيابية الرابعة واستناداً الى احكام المواد (59/ثانياً) و(1) و(109) من الدستور واستناداً الى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصاً على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقاً للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور،

اصدار القرار الآتي

1- إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدم منها الى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش بتاريخ / /2016 وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر وعلى الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي ومنعها من استخدام الأجواء العراقية لأي سبب خلال مدة (..).

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2- على الحكومة العراقية ممثلة بالقائد العام للقوات المسلحة ان تعلن إعداد الفنيين والمدربين الأجانب التي تحتاجهم وأماكن تواجدهم ومهامهم ومدة عقودهم.

3- على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجة الى الأمم المتحدة ومجلس الامن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وامن العراق.

4- ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.

ومن المقرر ان يعقد مجلس النواب اليوم الاحد، جلسة استثنائية للتصويت على قرار اخراج القوات الاجنبية من العراق.