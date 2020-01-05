حجز اجهزة إتصال لاسلكية في مطار البصرة

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الأحد ، عن حجز اجهزة إتصال لاسلكية (موترلا) في كمرك مطار البصرة الدولي ادخلت بدون موافقات رسمية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "كوادرها العاملة في مطار البصرة الدولي واثناء ممارسة عملها في كشف الحقائب وجدت اجهزة موترلا مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة حيث وردت بدون موافقات رسمية".
وأكدت الهيئة، على "اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".
وأكدت الهيئة، على "اتمام الأجراءات القانونية بحق المخالفة وفقا لقانونها النافذ رقم ٢٣لسنة١٩٨٤المعدل".
يذكر ان الهيئة العامة للجمارك تفرض اجراءات مشددة في المطارات والمنافذ الحدودية تسيطر من خلالها على عمليات الأستيراد والتصدير للبضائع والسلع فيما تستوفي رسوم كمركية ترفد بها الخزينة العامة للبلد.
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