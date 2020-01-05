القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أستراليا تواجه مأساة حقيقية تتمثل في اندلاع حرائق مستعرة، التهمت مناطق كبيرة من البلاد. وانتشرت الحرائق على مساحة تبلغ 15 مليون فدان وقتلت 23 شخصا وتسببت في نزوح الآلاف، وتسببت في نفوق 500 ألف حيوان بري. الكارثة اعتبرها خبراء المناخ غير مسبوقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حرائق الغابات.. مأساة أسترالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.