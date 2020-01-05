واشنطن تدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

قررت وزارة الدفاع الأمريكية الدفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الشرق الأوسط على خلفية مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني .



ونشر الحساب الرسمي للواء القتالي الأول، بالفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا، صورة لجنود يغادرون قاعدتهم بكارولاينا الشمالية في طريقهم إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقتل سليماني في غارة بطائرة مسيرة أقرها الرئيس دونالد ترامب ليلة الجمعة الماضية.

وتغادر الفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا من ولاية كارولاينا الشمالية إلى الكويت، وسط مخاوف من أن يؤدي مقتل سليماني إلى أعمال انتقامية إيرانية ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

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وقال حساب للواء القتالي الأول، بالفرقة الأمريكية 82 المحمولة جوا، على "تويتر": عندما يحتاجنا وطننا سنكون في الموعد دائما. في طريقنا إلى الدعم، وفعل أقصى ما بوسعنا فعله!".

وتوترت العلاقات بين واشنطن وطهران بعد قصف كتائب حزب الله العراقية الموالية لإيران قاعدة أمريكية ما أسفر عن مقتل مدني أمريكي وإصابة آخرين، ما استدعى ردا أمريكيا أودى بحياة قيادي بارز في المليشيا الإرهابية.

وتصاعدت الأزمة بعد حصار أنصار إيران في العراق للسفارة الأمريكية في بغداد، لكن مقتل سليماني دفع المواجهة لاحتمالات مفتوحة.

والأحد حذر ترامب إيران من مغبة الإقدام على استهداف مصالح بلاده، قائلا إن لدى البنتاجون قائمة بـ52 هدفا إيرانيا.