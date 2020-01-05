شكرا لقرائتكم الحشد الشعبي لأنصاره: إياكم والموبايل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد الضربة الأميركية التي أودت بقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بالإضافة إلى 4 ضباط إيرانيين وقادة من الحشد، فجر الجمعة، حذر الحشد الشعبي أنصاره من استعمال الهواتف النقالة.

ودعا في بيان السبت جميع قيادات ومقاتلي فصائل الحشد الشعبي إلى التنبه، قائلاً "إن الأميركيين يتابعون تحركاتكم ويحددون أماكنكم من خلال جهاز الموبايل لذا عليكم ترك جهاز الموبايل أثناء تنقلاتكم من مكان إلى مكان آخر".

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خيانة وتسريب معلومات؟!

يأتي هذا بعد أن أفادت مصادر عراقية بتوقيف متهمين في مطار بغداد حيث استهدفت طائرة درون أميركية موكب سليماني والمهندس فور خروجهما من المطار.

وكانت وسائل إعلام عراقية أفادت في وقت سابق بأن اتهامات عديدة وجهت بشأن تسريب معلومات أو خيانة أدت إلى الضربة الأميركية التي أودت بحياة سليماني، مشيرة إلى توجيه تهم واعتقالات، بينها لسوري وآخر عراقي، فضلاً عن التحقيق مع طاقم الطائرة التي أقلت سليماني وموظف استخبارات عراقي في المطار.

كما كشفت أن واشنطن نجحت في اختراق دوائر أمنية ولوجستية تحيط بسليماني والحصول على موعد وصول الطائرة التي كان يستقلها، وحتى السيارة التي جاءت إلى مدرج الهبوط في مطار بغداد لتقلّه مع سيارة أخرى خصصت لمساعديه، حتى تتمكن من استهدافهم بعد خروجهم من حرم المطار.