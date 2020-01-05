الرعاية توزع كنزة الشتاء على طلاب مدرسة عين الحلوة الإبتدائية الرسمية

افاد مراسل "الخليج 365" في صيدا، عن "تنفيذ الرعاية مرحلة جديدة من مشروع كنزة الشتاء 2020، حيث قدمت الكنزة لـ 154 طالب من طلاب مدرسة عين الحلوة الإبتدايئة الرسمية في مرحلتي الروضات والإبتدائي من عمر 4 لغاية 10 سنوات.
وشكر مدير المدرسة محمد حنينة الرعاية والمساهمين وأهل الخير على دعمهم للمشروع، مشيراً الى "حاجة الطلاب الملحة لكنزة الشتاء خصوصاً هذا العام في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها لبنان"، منوها بـ"تأمين الزي المدرسي لبعض الطلاب الذين لم يستطيعوا تأمينه حتى الآن".
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