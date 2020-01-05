الرعاية توزع كنزة الشتاء على طلاب مدرسة عين الحلوة الإبتدائية الرسمية

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن "تنفيذ الرعاية مرحلة جديدة من مشروع كنزة ​الشتاء​ 2020، حيث قدمت الكنزة لـ 154 طالب من طلاب مدرسة ​عين الحلوة​ الإبتدايئة الرسمية في مرحلتي الروضات والإبتدائي من عمر 4 لغاية 10 سنوات.

وشكر مدير المدرسة محمد حنينة الرعاية والمساهمين وأهل الخير على دعمهم للمشروع، مشيراً الى "حاجة ​الطلاب​ الملحة لكنزة الشتاء خصوصاً هذا العام في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة التي يعيشها ​لبنان​"، منوها بـ"تأمين الزي المدرسي لبعض الطلاب الذين لم يستطيعوا تأمينه حتى الآن".