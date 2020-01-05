اعتصام لفعاليات منطقة البقاع استنكارا للإعتداءات وإطلاق النار على مستشفى رياق

اعتصمت فعاليات رياق ومنطقة زحلة و​البقاع​ امام ​مستشفى رياق​ العام استنكاراً للإعتداءات وعمليات ​إطلاق النار​ المتكررة على أجنحة المستشفى، والتي كان آخرها على قسم ​الأطفال​.

وخلال الوقفة اعتبر رئيس أتحاد بلديات شرقي زحلة ابراهيم ناصر، ان "ما حصل من اعتداءات يندرج في خانة العادات الغريبة عن المنطقة والتي تؤدي إلى اشكالات، فيما الجميع قادر على حل جميع المشاكل بالطرق القانونية والمسائل المعتمدة للحل بالمنطقة"، مطالباً "حل كل المسائل العالقة بالطرق السلمية وخاصة الحدث الاخير الذي استهدف جناح الأطفال الذي ارعب الناس والمرضى والمواطنين"، متمنيا أن "لايتكرر ما حصل من أجل مصلحتنا جميعا".