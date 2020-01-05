اشارت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في تصريح لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "من اللافت ان معظم الاسماء التي نجحت سابقا تحت عنوان الاستقلالية والاختصاص ك​زياد بارود​ و​دميانوس قطار​ تُرفَض من البَعض بڤيتو قوي ودون مبرّر، ولفتت الى انه "على ما يبدو ان الطموحات الشخصية أهمّ من البلاد وان فوبيا المنافسة تلاحقهم في كل زمان ومكان وباتت معيارا يؤثر في تعيين الحاجب وصولا الى الوزير".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: على ما يبدو ان الطموحات الشخصية أهمّ من البلاد وان فوبيا المنافسة تلاحقهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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