ايران تطلق إسم قاسم سليماني على معبر حدودي مع العراق

أعلن رئيس منظمة الطرق والشحن و​النقل البري​ الايرانية عبدالهاشم حسن نيا عن اطلاق اسم الفريق ​قاسم سليماني​ على معبر مهران الحدودي الواقع غربي البلاد، والمحاذي للعراق (يقابله منفذ زرباطية). وأوضح المسؤول الايراني في تصريح له، بأن المنظمة أقترحت مشروع التسمية، الذي حظي بموافقة وزير الطرق والتنمية الحضرية الايراني. وأشار الى أن المبادرة تأتي تكريما لسليماني الذي له الدور الاساس في استقرار الامن في المنطقة وتسهيل زيارة ملايين الايرانيين لمرقد ​الامام الحسين​ (ع) في ​العراق​، حيث إن معبر مهران يستقبل العدد الاكبر من الزوار المشاركين بذكرى أربعينية الامام الحسين(ع) سنويا.

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