كشف المتحدث العسكري باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية عبد الكريم خلف، في حديث لـ"وكالة ​سبوتنيك​" عن وجود توجيها من ​الحكومة العراقية​ إلى وزير الخارجية ​محمد علي الحكيم​، بأن يستدعي اليوم ​السفير الأميركي​ في بغداد ماثيو تولر، إثر القصف الذي نفذته بلاده، وقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ​أبو مهدي المهندس​، في ​مطار بغداد الدولي​"، مشيراً الى ان "التوجيه لوزير الخارجية العراقية أن يسلم السفير الأميركي، ورقة احتجاج ورفض الحكومة العراقية لمثل هذه الأفعال وإيقافها مستقبلا".

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كانت هذه تفاصيل خبر خلف: الخارجية العراق ستسلم السفير الأميركي ورقة احتجاج على الضربات الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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