خارجية تركيا: ندين قصف الكلية العسكرية بطرابلس من قبل الجيش الليبي

أدانت ​وزارة الخارجية التركية​، في بيان لها، "بشدة قصف مقر الكلية العسكرية بالعاصمة ​طرابلس​"، موجهة "الاتهام بتنفيذ العملية للجيش الوطني الليبي"، داعيةً "​المجتمع الدولي​ الى اتخاذ الخطوات الضرورية بأسرع وقت، من أجل إنهاء الدعم الخارجي لحفتر في ​ليبيا​".

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