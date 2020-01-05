إحراق واجهة بنك الاعتماد اللبناني بكسروان

اقدم اشخاص مجهولين فجر اليوم على إشعال النار في فرع مصرف "الإعتماد اللبناني"، على طريق عام زوق مصبح ​كسروان​، وخلع الصراف آلالي من أمام الفرع، وتكسير زجاج واجهته الأمامية، وهرع أشخاص إلى المكان وأخمدوا الحريق.

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