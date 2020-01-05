وزير الخارجية البريطاني: قتل سليماني قانوني ويندرج تحت إطار الدفاع عن النفس

اكد وزير الخارجية البريطاني ​دومينيك راب​ إن قتل قائد ​فيلق القدس​ ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ قانوني ويندرج تحت إطار الدفاع عن النفس، مشيراً إلى إنه شكل تهديدا إقليميا في المنطقة وكان سليماني قتل في غارة نفذتها ​طائرة​ أميركية مسيرة فجر الجمعة بالقرب من مطار ​بغداد​.

ولفت راب الى أن الحرب في ​الشرق الأوسط​ ليست من مصلحة أي طرف، مشدداً على أنه ثمة حاجة لخفض تصعيد الوضع في الشرق الأوسط وتجنب حرب غير مقصودة.

وتابع بالقول "إن الطريق مفتوح أمام إيران للدخول في مسار دبلوماسي فاعل"، مشيراً إلى أنه من الواضح أنه ليس بوسع إيران مواصلة أنشطتها الخبيثة.