مقتل سوري حاول سرقة فيلا نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان

دخل السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، فجر اليوم ملثما إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو ​سهيلة​ ​كسروان​ بقصد السرقة، لكنه فوجىء بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فعمد إلى شهر مسدسه في وجه، فحصل ​إطلاق نار​ بين الإثنين، ما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من ​القوى الأمنية​ والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

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