ظريف ردا على ترامب: إنهاء وجود أميركا الخبيث غرب آسيا قد بدأ

اشار وزير الخارجية الإيراني ​محمد جواد ظريف​ ردا على تهديدات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "بعد ارتكاب خروقات سافرة للقانون الدولي في الاغتيال الجبان الجمعة، دونالد ترامب يهدد مرة أخرى بخروق جديدة، استهداف مواقع ثقافية هي جريمة حرب"، وتابع قائلا "سواء ركلت أو صرخت، نهاية وجود ​أميركا​ الخبيث في غرب آسيا قد بدأ".

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