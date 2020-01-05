نعيم قاسم من طهران: اميركا ستكتشف انها ارتكبت حماقة وان حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة

اشار نائب الامين العام ل​حزب الله​ ​الشيخ نعيم قاسم​ خلال تقديمه واجب العزاء بتكليف من امين عام حزب الله ​السيد حسن نصرالله​ بإغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الايراني​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ في ​طهران​، الى ان "سليماني كان لكل ​العالم الاسلامي​ ولكل ​الاحرار​ وكل مقاومة ضد عدو او احتلال او استكبار، والعدو سيكتشف انهم ولدوا بإغتياله قوى كثيرة، ونحن سنكون اقوى انشاءالله، و​اميركا​ ستكتشف انها اتركبت حماقة وان حساباتها لتغيير المعادلة هي حسابات خاطئة". اضاف قاسم نحن كحزب الله أصبح علينا مسؤوليات إضافية وسنستمر في هذا النهج الشريف والصادق.

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