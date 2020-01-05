نتانياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الى ان قائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سیلماني أدى إلى مقتل مواطنين أميركيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة وأيضا في هذه الأيام بالذات. كما خطط سليماني لعمليات كثيرة ونفذها في كل أنحاء الشرق الأوسط وخارجه أيضا.
ولفت نتانياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، الى ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب يستحق كل التقدير على عمله الحازم والقوي والسريع. أود أن أوضح مجددا أن إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل الذي يهدف إلى تحقيق الأمان والسلام وممارسة حق الدفاع عن النفس".
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