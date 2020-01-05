نتانياهو: إسرائيل تقف بشكل كامل إلى جانب الولايات المتحدة في كفاحها العادل

اشار رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ الى ان قائد ​فيلق القدس​ الايراني ​اللواء​ قاسم سیلماني أدى إلى مقتل مواطنين أميركيين كثيرين وأبرياء كثيرين آخرين على مر عشرات السنين الأخيرة وأيضا في هذه الأيام بالذات. كما خطط سليماني لعمليات كثيرة ونفذها في كل أنحاء ​الشرق الأوسط​ وخارجه أيضا.

ولفت نتانياهو في مستهل ​جلسة الحكومة​ الأسبوعية، الى ان الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ يستحق كل التقدير على عمله الحازم والقوي والسريع. أود أن أوضح مجددا أن ​إسرائيل​ تقف بشكل كامل إلى جانب ​الولايات المتحدة​ في كفاحها العادل الذي يهدف إلى تحقيق الأمان و​السلام​ وممارسة حق الدفاع عن النفس".