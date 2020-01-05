شكرا لقرائتكم خبر عن دينية البرلمان توجه التهنئة للبابا تواضروس والأقباط بمناسبة عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، بخالص التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدة أنها مناسبة سعيدة لكل المصريين، وأن المسلمين والمسيحيين فى مصر هم نسيج وطنى واحد يتشاركون فى بناء الوطن ودعمه ومساندته والدفاع عنه، ويتشاركون معا فى تبادل التهنئة فى المناسبات الدينية، كما يتشاركون فى الأفراح والأحزان، وتقدمت اللجنة أيضا، بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، إنه على مدار التاريخ تشهد مصر روح المحبة والألفة والود والتعاون والتسامح بين المسلمين والأقباط، وتوجد فيها وحدة وطنية حقيقية، مشيرا إلى أن الجماعات المتطرفة والمتشددة حاولت مرارا وتكرارا أن تحدث فتنة طائفية فى مصر ولم ولن تنجح، وذلك لأن النسيج الوطنى متماسك.

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وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، قائلا: "تهنئة إخوتنا المسيحيين واجب علينا، فهم يهنئوننا فى أعيادتنا ومناسباتنا الدينية، ونحن نهنئهم فى مناسباتهم الدينية، ومن يحرم التهنئة فهو يدعو للتفرقة والفتنة ولا يحرص على التلاحم والوحدة الوطنية، ونحن فى لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب نوجه التهنئة لأخواتنا الأقباط، شركائنا فى الوطن وفى الدفاع عن الوطن، هذا هو السلوك الوسطى المعتدل، فديننا دين محبة وتسامح ووسطية واعتدال"، وقال إن ذلك أيضا من باب قوله سبحانه وتعالى فى القرآن الكريم " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا"، فهذه الآية تضع قواعد الأخوة الإنسانية، وأيضا قوله تعالى "يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا"، فلا يصح عدم التهنئة، هذه مفارقة عجيبة، لابد من تآلف القلوب ونشر روح المحبة والتسامح والتعاون.

وأشار الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إلى أنه زار الكنيسة بدمياط أمس السبت، وقدم التهنئة للأقباط بعيد الميلاد المجيد، وسيقوم بزيارة الكنيسة فى القاهرة اليوم الأحد، لتقديم التهنئة.