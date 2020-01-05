شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صناعة النواب للحكومة: عمال النظافة يتخلصون من أثار الأمطار بالمقشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب عن محافظة الإسكندرية، إن الموجة الشديدة من الطقس السيئ التى شهدتها محافظة الإسكندرية فى نوة "عيد الميلاد" أكدت أن الأجهزة التنفيذية داخل الإسكندرية لاتزال عاجزة عن مواجهة الأثار السلبية للأمطار رغم الإعلان المستمر داخل مختلف وسائل الإعلام عن أن الإسكندرية قادرة على مواجهة مخاطر السيول والأمطار، مطالبا بضرورة زيادة المخصصات المالية لمحافظة الإسكندرية لتوفير المعدات اللازمة للتعامل مع مخاطر السيول والأمطار وتطوير شبكات الصرف الصحى.

وطالب النائب فرج عامر، من خلال طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بزيادة الموارد المالية المخصصة لمحافظة الإسكندرية، لشراء الأجهزة والمعدات الحديثة للتخلص من مخاطر السيول والأمطار وتحديث شبكات الصرف الصحى على مستوى محافظة الإسكندرية بجميع أحيائها وشوارعها وقراها.

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وأضاف المهندس محمد فرج عامر، قائلا: "للأسف الشديد لايزال عمال النظافة الشرفاء الذين يستحقون منا جميعا أن ننحنى أمامهم ونقول لهم شكرا يمسكون بمقشة النخيل للتخلص من الأثار السلبية للأمطار بالإسكندرية"، مطالبا بدعم هؤلاء العمال ماليا وزيادة مرتباتهم وحوافزهم وتوفير ملابس شتوية جلدية لهم لحمايتهم من الأمطار مع دعمهم بالأجهزة الحديثة للتخلص من مخاطر الأمطار بالشوارع.

ولفت رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هناك ضرورة لتطوير أداء الأجهزة التنفيذية والمحليات فى الاستعداد والتعامل مع مخاطر السيول والأمطار، لتجنب حدوث أية كوارث، كما لابد من الاستفادة من مياه الأمطار والسيول، والعمل على إنشاء لجان إدارة أزمات فى المحافظات للتعامل مع مثل هذه المواقف.