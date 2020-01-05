شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع خارجية النواب لبحث الخطوات المتخذة ضد إرسال قوات تركية إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم درويش، الطارئ لبحث الخطوات والإجراءات اللازمة تجاه التصعيد التركي، بعد موافقة برلمان أنقرة علي إرسال قوات عسكرية إلي ليبيا، وكان النائب النائب كريم درويش، قد أكد في تصريحات صحفية، أن اللجنة ستعمل على مخاطبة برلمانات دول حلف شمال الأطلنطى باعتبار أن تركيا عضو بالحلف لتوضيح عدم شرعية أو قانونية الخطوة التركية وتهديدها للسلم والأمن فى منطقة المتوسط وما يمكن أن يترتب عليها من أثار تهدد كافة المصالح.

وقال درويش، إن تفويض البرلمان التركى لأردوغان بإرسال قوات لليبيا سيؤجج الوضع فى ليبيا، لافتاً إلي أن مصر تعلى من مصلحة الشعب الليبى وتدرس القرارات والخطوات فى إطار الشرعية الدولية وفى إطار المصالح العليا للشعب الليبي.

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من جانبه، قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن اجتماع اللجنة يأتي في دور اضطلاع البرلمان المصرى بدوره تجاه الأزمة الحالية واتخاذ خطوات نحو دعم الشعب الليبي ومواجهة ما تخطط له تركيا، الدولة الراعية للإرهاب، والاعتداء السافر من قبلها علي القانون الدولي.

جدير بالذكر، أن عبد الله بليحق المتحدث باسم البرلمان الليبى، قال إن مجلس النواب الليبي عقد جلسة طارئة فى مدينة بنغازى و اصدر قرارات هامة على خلفية ارسال تركيا قوات حربية إلى ليبيا، مؤكدًا أنه تم الموافقة بالإجماع على قطع العلاقات التركية، وإلغاء الاتفاق السياسي ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية والمجتمع الدولي بسحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق الوطني.