بوشارب تفتح الباب أمام موظفي الوكالات الحضرية للاستفادة من التقاعد التكميلي

في إجراء جديد، فتحت نزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الباب أمام موظفي الوكالات الحضرية، للاستفادة من التقاعد التكميلي بدءا من أول شهور سنة 2020.

وقالت بوشارب، في رسالة وجهتها نهاية الأسبوع الجاري لمديري الوكالات الحضرية، أنه في إطار المشاورات مع رزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة فقد تم الاتفاق على إمكانية انخراط الوكالات الحضرية في النظام التكميلي للتقاعد، داعية مديري الوكالات لاتخاذ التدابير اللازمة قصد العمل على استفادة كافة المستخدمين من هذه الخطوة ذات الصيغة الاجتماعية.

خطوة الوزيرة لقيت تجاوبا سريعا من قبل نقابيي القطاع، حيث أصدرت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، بلاغا اعتبرت فيه أن “تعميم التقاعد التكميلي” مكسب هام لشغيلة الوكالات الحضرية، بفضل تجاوب الوزيرة الوصية على القطاع مع ملتمسات النقابات.

واعتبرت النقابة أن تفعيل الوزيرة لهذا الاتفاق السابق مع النقابة سيعيد الأمل للمستخدمين ويقضي على سنوات من الاحتقان والتوتر خصوصا ما يتعلق منها بإعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية المتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية، بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة خصوصا للفئات المرتبة في السلاليم الدنيا، وكذا تنزيل هياكل ملحقات الوكالات، وصرف منحة النتيجة لمستخدمي الوكالات الحضرية لكل من الداخلة والعيون، وتسویة وضعية فئة المهندسین والمهندسین المعماریین، مما سيجعل هذا العمل يتوج بنظام أساسي وعادل.