اعتقال “فاعلة جمعوية” بسبب تصويرها لحالات مرضية داخل مستشفى آسفي

اعتقلت مصالح الشرطة القضائية، أمس السبت، رئيسة جمعية “باب مستقبل آسفي” “ر.ك” مباشرة بعد احتجاجها على غياب الأطر الطبية، والوقوف على أوضاع مرضى “مُهملين” في المستشفى الإقليمي محمد الخامس في آسفي، إذ تدخل مدير هذه المؤسسة الاستشفائية، واستدعى عناصر الشرطة، بعدمَا وجه إليها اتهامات بـ”تصوير وتوثيق لقطات” من داخل المستشفى.

وقال مصدر لـ”اليوم24″ إنّ مدير المستشفى أصر على متابعة الفاعلة الجمعوية قضائيًا، واتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بـ”انتهاك حرمة مؤسسة عمومية” مما اضطره إلى الاتصال بالشرطة، التي اعتقلت “ر.ك”، قبل أنّ يطلق سراحها، لاحقًا، مع الإبقاء على المتابعة، وفقًا لتعليمات النيابة العامة، التي يُنتظر أن تمثل أمامها.

ونقل مصدر “اليوم24” أنّ الفاعلة الجمعوية المذكورة، معروفة بأنشطة جمعيتها الثقافية، والشبابية في الإقليم، غير أنّ وقوفها على الأوضاع المزرية داخل أقسام مستشفى آسفي تسبب في اعتقالها، إذ حضرت، في وقت متأخر من ليلة الجمعة-السبت، رفقة أحد شباب الجمعية، إلى قسم المستعجلات بعد وعكة ألمت بالشاب المذكور، غير أنّ تطور الأمور أدى إلى اعتقالها.

وحاول “اليوم24” الاتصال مرارًا بمدير المستشفى الإقليمي لآسفي “محمد بن زروال”، وبعث له رسائل نصية، للحصول على المزيد من التوضيحات، وأخذ رأيه، غير أنه لم يرد.