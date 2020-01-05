الساسي: الأمن بات من المقدسات

قال الأستاذ الجامعي والقيادي في الحزب الاشتراكي الموحد، محمد الساسي، إن المغرب عرف إضافة المؤسسات الأمنية إلى قائمة المقدسات.

وأضاف الساسي أنه، إلى جانب المقدسات الثلاثة الموجودة في الشعار الوطني، أي لله والوطن والملك، انضافت المؤسسات الأمنية. وأوضح الساسي، في ندوة نظمها مساء أول أمس الخميس المركز المغاربي للدراسات والأبحاث في الإعلام والاتصال، أن النظام المغربي سلطوي، ويعرف تناوبا بين دورتي الانفتاح والتشدد، وأننا حاليا نعيش دورة من التشدد.

وبعدما اعتبر أن لحظة 20 فبراير شهدت ذروة دورة الانفتاح السابقة، قال إن المفروض أن تصبح تلك هي القاعدة وليست وسيلة للتنفيس، لأن دورات التشدد تمتص ما تحقق في دورات الانفتاح.