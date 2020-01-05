اليابان: بيع سمكة تونا بـ1.8 مليون دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الأحد، إن سمكة تونة تم اصطيادها مؤخرا، بيعت لقاء 193.2 مليون ين، أي ما يعادل الـ1.8 مليون دولار أميركي، في مزاد علني.

وذكرت الهيئة أن السمكة من نوع التونة ذات الزعانف الزرقاء، بيعت في المزاد الأول لهذا العام، الذي تجريه سوق تويوسو للأسماك، بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وأضافت الهيئة أنه تم اصطياد سمكة التونة المباعة قبالة ساحل مقاطعة أوموري بشمال البلاد ويبلغ وزنها 276 كيلوجراما، أي أن سعر الكيلو يبلغ حوالي 700 ألف ين.

وقالت إن المشتري هو كيوشي كيمورا الذي يملك سلسلة مطاعم "سوشي زانماي" الشهيرة.

كان كيمورا قد دفع سعرا قياسيا بلغ 333.6 مليون ين العام الماضي لشراء سمكة تونة في مزاد ليتجاوز بذلك سعرا قياسيا دفعه نظير سمكة تونة أخرى عام 2013.