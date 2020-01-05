جديدة المكر: إصابة شاب في جريمة طعن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب في العشرينيات من عمره، من بلدة جديدة المكر، بجروح وصفت بأنها متوسطة إثر تعرضه لجريمة طعن، فجر اليوم الأحد.
وأحيل الشاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا لاستكمال العلاج، وهو يعاني من جروح متوسطة في القسم العلوي من جسده.
باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.
هذا، وشهدت جديدة المكر في الآونة الأخيرة حوادث عنف وجرائم إطلاق نار متكررة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في الحد من ظاهرة العنف والجريمة وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.
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