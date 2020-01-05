"سامسونغ" تطلق أجهزة جديدة الشهر المُقبل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وعلم موقع أخبار التكنولوجيا العالمي "ذي فيردج" بهذا النبأ، أمس السبت، بعدما نشرت الشركة فيديو مبهما، حول خططها للشهر القادم، لتؤكد بعد ذلك، أنها ستعلن عن أجهزتها الجديدة، في 11 شباط/ فبراير، في مدينة سان فرانسيسكو.

ويتوقع الموقع الإخباري أن تُطلق الشركة جهاز "جالاكسي إس 11"، وهناك احتمال أن تعرض هاتفها الثاني القابل للطي، أي النسخة الجديدة من جهاز "جالاكسي فولد".

وتشير التوقعات إلى أن "جالاكسي إس 11"، سيحتوي على كاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة، مخصصة لصور الـ"سيلفي"، وكاميرا كبيرة للصور العادية. كما أنه من المرتقب أن تبلغ سرعة تحديث الشاشة 120 هرتز.

وقال الموقع إن الصور التي انتشرت الشهر الماضي، للجهاز القابل للطي الجديد، تتوافق مع تقارير خبراء تفيد بأن "جالاكسي فولد" الجديد، سيكون عبارة عن هاتف مقعّر سينطوي بشكل عامودي، وقد يكون أقل تكلفة من الجهاز الموجود حاليا في الأسواق.