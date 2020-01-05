الجوف.. قوات الجيش تصد هجوما للمليشيا في المتون

الأحد 5 يناير 2020

أعلنت قوات الجيش الوطني، في وقت متأخر من مساء السبت، تصديها لهجوم شنته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في مديرية المتون بمحافظة الجوف، شرقي البلاد.



وذكر موقع "سبتمبر نت" التابع للتوجيه المعنوي، أن "مدفعية الجيش الوطني قصفت تجمعا لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مديرية المتون، بمحافظة الجوف".

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وتابع: "استهدف القصف مجموعة من عناصر المليشيا الحوثي، كانت تحاول التقدم باتجاه مواقع في جبهة حام شمالي المديرية".

وأضاف: "أسفر القصف عن تكبيد المليشيا الحوثية خسائر في صفوفها، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار".

وتشهد الجوف ومحافظات الجمهورية مواجهات طاحنة بين قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من إيران من جهة اخرى، منذ خمس سنوات.