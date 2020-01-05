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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية البريطاني : سليماني شكل تهديداً إقليمياً في المنطقة والان مع التفاصيل
الأحد 5 يناير 2020
قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، شكل تهديداً إقليمياً في المنطقة .
وأكد راب في تصريحات صحفية، أن الحرب في الشرق الأوسط ليست من مصلحة أي طرف مشدداً على عدم التصعيد في الشرق الأوسط لتجنب حرب غير مقصودة .
وقال أنه من الواضح أنه ليس بوسع إيران مواصلة أنشطتها الخبيثة .. مشيراً إلى أن الطريق مفتوحة أمام إيران للدخول في مسار دبلوماسي فاعل .
وقتل سليماني فجر الجمعة الماضية، في غارة لطيران أمريكي مسير في العاصمة العراقية بغداد .
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