مواطنون يتجمهرون أمام داخلية المليشيا بصنعاء للمطالبة بالقصاص من مسلح حوثي قتل حلاقاً

الأحد 5 يناير 2020

نفذ مواطنون، أمس السبت 4 يناير/كانون الثاني 2020م، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة الداخلية الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالعاصمة صنعاء.



ورفع المحتجون لافتات تطالب قيادة سلطة الأمر الواقع الحوثية والقيادات الأمنية والقضاء التابع لها بالقصاص من مسلح حوثي أقدم، الجمعة قبل الماضية، على قتل شاب يعمل في صالون حلاقة ويدعى حسين مسرع، في خط المطار.

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وأكد الأهالي وذوو المجني عليه رفضهم دفن القتيل حتى يتم القصاص من القاتل وتنفيذ حكم الله عليه، حيث والجاني ارتكب الجريمة عمداً وعدواناً مع سبق الإصرار والترصد.

وطالب المحتجون سلطة المليشيا بعدم المماطلة في القضية والإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والانتصار للعدالة والابتعاد عن التمييز العنصري وإنصاف أسرة المجني عليه