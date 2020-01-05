اليمن.. مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي يكشف كواليس لقائه بمحافظ حضرموت

الأحد 5 يناير 2020

كشف مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي حميد راشد الشامسي عن كواليس اللقاء الذي جمعه مع محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني.



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وقال " الشامسي" جاء لقائنا بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني، من أجل بحث امكانية تدخل الهيئة في عدد من القطاعات والمشاريع الحيوية والإنسانية ذات الارتباط المباشر بالمواطنين والشباب، ودعم تطوير آلية العمل في عدد من المرافق الحيوية والتدخّلات الانسانية العاجلة، الى جانب استعراض المشاريع الجارية تنفيذها في عدد من المجالات والتجهيزات لافتتاحها قريباً، وقمنا أيضاً باستعراض نشاط الهيئة والمشاريع القادمة التي سيتم تمويلها في عدد من القطاعات الحيوية.

وعن الإتفاقيات الجديدة لدعم القطاع الصحي باليمن في حضرموت قال " الشامسي" ساهمت دولة الإمارات بتقديم دعم كبير لهذا القطاع الحيوي الهام بتأهيل اكثر من عشر مراكز صحية وتسليم دفعات من الادوية المجانية والمعدات الطبية وخلال هذا العام فقط وقعت الهيئة اتفاقيات لترميم وصيانة عدد (٨ ) مستشفيات حكومية ومراكز صحية بمحافظة حضرموت، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 67 مليون درهم "18.3" مليون دولار بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة، ومنها (مستشفى الشحر العام و مستشفى غيل باوزير و مستشفى الريدة الشرقية و مستشفى الديس الشرقية و المركز الصحي بقصيعر بنك الدم بمستشفى ابن سيناء و مركز الأطراف الصناعي والعلاج الطبيعي ومستشفى المكلا للأمومة والطفولة بمنطقة أربعين شقة بالمكلا في محافظة حضرموت. ويستفيذ من هذه التدخلات اكثر من 3 مليون نسمة.