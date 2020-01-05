شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا: قتل سليماني "دفاع عن النفس" والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الأحد إنه تحدث إلى الرئيس ورئيس الوزراء في العراق للحث على خفض التوتر في المنطقة بعد مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في ضربة جوية أمريكية.

وقال راب ردا على سؤال إن كان قتل سليماني مشروعا: هناك ما يسمى بحق الدفاع عن النفس.

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وأضاف راب الذي وصف سليماني بأنه مصدر "تهديد للمنطقة" أنه يتفهم الموقف الذي وجدت الولايات المتحدة نفسها فيه وأنه يعتزم التحدث مع وزير الخارجية الإيراني.

وتابع لقناة سكاي نيوز "هناك طريق يسمح لإيران بالدخول والابتعاد عن الصقيع الدولي.

"نحتاج لاحتواء تصرفات إيران الشريرة لكننا بحاجة أيضا إلى خفض التصعيد وتحقيق الاستقرار".