شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف قاعدة لقوات الأمن الأفغانية بسيارة مفخخة والان نبدء بالتفاصيل

استهدف هجومًا بسيارة مفخخة اليوم قاعدة لقوات الأمن في ولاية قندهار بجنوب أفغانستان؛ مما أسفر عن وقوع إصابات وتدمير في القاعدة. وذكر المتحدث باسم الإقليم بحر أحمدي في تصريح له أن السيارة المحملة بالمتفجرات اقتحمت القاعدة وأعقبها اشتباك ما زال مستمرًا. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تذكر حكومة الإقليم عدد الإصابات أو الوفيات حتى الآن.

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