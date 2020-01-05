نائب: البرلمان مستعد لتلبية اي طلب من الحكومة بشان الاتفاقية الامنية مع اميركا

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب على اهبة الاستعداد ومصمم على الاستجابة لاي طلب ياتي من الحكومة الاتحادية بشأن الاتفاقية الامنية بين العراق وامريكا، سواء كان الطلب بالتعديل او الالغاء لتلك الاتفاقية"، مبينا ان "الاعتداء الامريكي الاخير واستهداف قادة من المقاومة هو استمرار لنهج امريكا العدائي".واضاف المسعودي، ان "الموقف العراقي ينبغي ان يتناسب مع هذه المرحلة الخطيرة، ولايعتقد احد ان هذا الاعتداء سيكون الاخير، خاصة ان منطقة الشرق الاوسط تغلي بالصراعات والمشاكل الدولية والاقليمية ولانريد للعراق ان يكون ساحة لهذه الصراعات"، مشددا على "ضرورة ان يكون موقف الرئاسات الثلاث والقوى السياسية والفعاليات السياسية والدينية والثقافية والاجتماعية متوحدة للدفاع عن سيادة العراق ورفض اي انتهاك لتلك السيادة".وكانت رئاسة مجلس النواب قررت، عقد جلسة طارئة اليوم الاحد، لمناقشة الاعتداء الامريكي على السيادة العراقية.

واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الايراني اللواء قاسم سليماني، فجر الجمعة 3 كانون الثاني 2020، بغارة امريكية قرب مطار بغداد غربي العاصمة.