فندق بابل يعلن ارباحه لسنتين ماليتين

اعلنت ادارة شركة فندق بابل الدولي عن ارباحها للسنتين الماليتين 2017 و2018 ، مؤكدة ان الفندق على شهادة الآيزو وارتفاع اسعار اسهمه الى اعلى المستويات".

وقالت ادارة فندق بابل في بيان صحفي صدر عن مكتبها الاعلامي ، "نعلن لمساهمينا الكرام عن النتائج المتحققة للسنتين الماليتين ٢٠١٧و٢٠١٨من ارباحها السنوية ونتيجةً للجهد الدؤب والعمل المثابر وتحمل المسؤولية من قبل مجلس ادارة الشركة الذي استطاع من المضي قدماً في تصحيح المسار لهذه الشركه".

واوضحت "على الرغم من كل المعوقات والتراكمات السابقة والظروف الامنية إلا انه استطاع من انتشال هذه الشركة من الانهيار من خلال احالة الفندق للاستثمار الى شركة الاباء للخدمات السياحية والفندقية والشركات العالمية المشغلة وورويك وروتانا"، مؤكدة ان "الفندق اصبح يضاهي الفنادق العالمية وحصوله على شهادة الآيزو بمستوى خمسة نجوم وارتفعت اسعار اسهم فندقنا الى اعلى المستويات متقدمةً على جميع الشركات المماثلة والشركات الأخرى في سوق العراق للأوراق الماليه وتمكنا من سد العجز المتراكم الذي تجاوز ال١٦٠بالمئه وتسديد كافة الضرائب ومستحقات العاملين وتسديدات الضمان الأجتماعي وغيرها من الديون كما استطعنا من استحصال الديون المترتبه على الغير لصالح الفندق".

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واضاف البيان ان" الفندق يحقق ارباح جيدة جداً وسنقوم بتوزيع ارباح ٢٠٠بالمئه للسنتين ٢٠١٧و٢٠١٨ للمساهمين كما ان مجلس ادارة الفندق يبحث عن فرص استثمارية جديدة بالمبالغ المتحققة من جراء الأستثمار الصحيح لهذا الصرح العريق الذي اصبح مطلباً لكل السياح العرب والأجانب وكذلك السفارات والشركات العالمية لما يتمتع به من اجواء سياحية متميزة ولكل ماتقدم اصبحنا الفندق الرائد في مجال الأستثمار في القطاع السياحي".