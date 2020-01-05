جرارات تركية إلى 15 دولة بينها العراق

أعلنت شركة "كرفان ماكينة" التركية للجرارات ان منتجاتها تصدّر إلى 15 دولة حول العالم بينها العراق.
وأوضحت الشركة، أنها "تصدر 30 بالمئة من إنتاجها إلى 15 دولة من بينها أذربيجان، وجورجيا، وبلغاريا، ومقدونيا، وكوسوفو، وإيران، والعراق"، مبينة انها "تسعى إلى زيادة قدرتها التصديرية في مجال الجرارات الزراعية".
وأضافت ان "مبيعاتنا بلغت 3 ملايين يورو من صادراتنا خاصة إلى البلدان في المناطق الجغرافية القريبة"، مشيرة الى سعيها لتصدير منتجاتها الى دول شمال إفريقيا".
وأضافت ان "مبيعاتنا بلغت 3 ملايين يورو من صادراتنا خاصة إلى البلدان في المناطق الجغرافية القريبة"، مشيرة الى سعيها لتصدير منتجاتها الى دول شمال إفريقيا".
وقامت بعض الدول العربية بتوطين هذه الصناعة بالتعاون مع شركات أوروبية وروسية، حيث تم التعاون بين العراق وشركة زيتور التشيكية لإنشاء مصنع الأسكندرية للجرارات والآلات الزراعية بإنتاجية تتراوح من 2000 إلى 7000 جراراً زراعياً.
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