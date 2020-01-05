بريطانيا تدعو لخفض التصعيد وتجنب الحرب بالشرق الأوسط

دعت بريطانيا، اليوم الأحد، إلى خفض التصعيد وتجنب الحروب في منطقة الشرق الأوسط، معتبرة أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني كان يمثل مصدرا للتهديد.

وقال دومينيك راب، وزير خارجية بريطانيا، إن نشوب حرب في الشرق الأوسط ليس في مصلحة أحد، مشددا على ضرورة "خفض التصعيد بمنطقة الشرق الأوسط، وتجنب حرب غير محسوبة".

في الوقت نفسه، اعتبر راب أن قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني "كان مصدر تهديد للمنطقة".

Advertisements

ولفت وزير الخارجية البريطاني إلى أنه "بات واضحا أن إيران لم يعد بوسعها مواصلة أنشطتها الخبيثة"، مؤكدا أن "الطريق مفتوح أمام طهران لخوض مسار دبلوماسي واضح".





ويتصاعد القلق الدولي من تزايد التوتر الأمني في العراق والمنطقة بعد مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني في بغداد بغارة أمريكية؛ ما دفع دولا غربية لتحذير رعاياها من السفر إلى العراق، كما سحبت شركات نفط موظفيها الأمريكيين من البلاد خشية ردود فعل طهران الانتقامية.

وفجر الجمعة، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وسبق ذلك، اقتحام عناصر من مليشيا كتائب حزب الله العراقي الموالية لإيران، الثلاثاء، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا التابعة لإيران.