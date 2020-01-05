أمريكا ترسل 3000 جندي للشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإرسال 3000 جندي للشرق الأوسط، بهدف تعزيز الوجود العسكري بالمنطقة. في ظل التصعيد الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، بعد مقتل الإرهابي قاسم سليماني قائد مليشيا فيلق القدس، في ضربة بطائرات مسيرة أمريكية.

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