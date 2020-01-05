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مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي يدعو في اتصال مع ظريف إلى ضبط النفس

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وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

دعا جوزيب بوريل مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى ضبط النفس.

وكتب بوريل على حسابه على موقع تويتر الليلة الماضية :"لقد تحدثت مع وزير الخارجية الإيراني. وأكدت على الحاجة لنزع فتيل التوترات، وممارسة ضبط النفس، وتجنب المزيد من التصعيد".

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وأضافت "بحثنا أيضا أهمية الحفاظ على /خطة العمل الشاملة المشتركة/ (الاتفاق النووي الإيراني)، الذي لا يزال جوهريا للأمن الدولي. وأنا ملتزم بدور المنسق".

وانتقدت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عدم إشارة بوريل في التغريدة إلى "ذكر الجريمة التي ارتكبتها أمريكا باغتيالها قائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الفريق قاسم سليماني".

 

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