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مسلحون من حركة الشباب الإسلامية يهاجمون قاعدة عسكرية أميركية كينية في كينيا

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مسلحون من حركة الشباب الإسلامية

أعلن مسؤول محلي كيني أن مسلحين من حركة الشباب الإسلامية الصومالية شنّت الأحد هجوما على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو بشمال كينيا.

وقال المسؤول إيرونغو ماشاريا لوكالة فرانس برس "حدث هجوم لكن تم صده". وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم.

وأضاف أن الهجوم وقع قبل فجر الأحد على قاعدة تعرف باسم "كامب سيمبا"، مشيرا إلى أن "عملية أمنية تجري حاليا" بدون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.

وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم. وأكدت في بيان أنها "نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدز وتسيطر حاليا على جزء منها".

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وتحدثت عن سقوط ضحايا كينيين وأميركيين، لكن لا يمكن تأكيد هذه المعلومات على الفور.

وأوضحت الحركة أن هذا الهجوم يندرج في إطار حملتها تحت شعار "القدس لن تهوَّد أبدا"، وهي عبارة استخدمت للمرة الأولى في هجوم على مجمع دوسيت الفندقي الراقي في نيروبي في كانون الثاني/يناير 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلا.

وشنّ مقاتلو الشباب هجمات واسعة عديدة داخل كينيا، مؤكدين أنهم يردّون بذلك على إرسالها قوات إلى الصومال في 2011 لمحاربة هذه الجماعة.

 

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