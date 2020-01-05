شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طقس المملكة.. أمطار رعدية على الرياض وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 حذرت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية على منطقة الرياض، وتشمل (الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، الدوادمي، الرين، الزلفي، العاصمة الرياض، المجمعة، رماح).

Advertisements ويصاحب الحالة نشاط في الرياح السطحية وتدني في مستوى الرؤية، وتنتهي في الثانية عشر ظهراً. إلى ذلك نبه أمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض وتحديداً طرق "مكة، شقراء، و رماح"، بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة وإشعال إضاءات التنبيه؛ نظراً للأمطار المتوسطة والضباب الذي يحد من مدى الرؤية في بعض المواقع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس المملكة.. أمطار رعدية على الرياض وأمن الطرق يحذر قائدي المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.