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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "حركة الشباب" تهاجم قاعدة أميركية في كينيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكد مسؤول محلي كيني أن مسلحين من حركة الشباب الصومالية شنّوا، الأحد، هجوماً على قاعدة عسكرية لقوات أميركية وكينية في لامو بشمال كينيا.
وقال المسؤول إيرونغو ماشاريا لوكالة فرانس برس "حدث هجوم لكن تم صده". وتبنت حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، الهجوم.
بدوره أعلن الجيش الكيني مقتل 4 من مهاجمي القاعدة الأميركية.
وتابع أن الهجوم وقع قبل فجر الأحد على قاعدة تعرف باسم "كامب سيمبا"، مشيراً إلى أن "عملية أمنية تجري حالياً" بدون أن يوضح ما إذا كان الهجوم أسفر عن سقوط ضحايا.
وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم، وأكدت في بيان أنها "نجحت في مهاجمة القاعدة العسكرية المحصنة بشدز وتسيطر حاليا على جزء منها".
وتحدثت عن سقوط ضحايا كينيين وأميركيين، لكن لا يمكن تأكيد هذه المعلومات على الفور.
وكانت الحركة شنت هجوماً على مجمع دوسيت الفندقي في نيروبي في كانون الثاني/يناير 2019، أسفر عن سقوط 21 قتيلا.
وشنّ مقاتلو الشباب هجمات واسعة عديدة داخل كينيا، مؤكدين أنهم يردّون بذلك على إرسال أميركا قوات إلى الصومال في 2011 لمحاربة هذه الجماعة
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