مدير الإستخبارات الأمريكية الأسبق يعتبر قتل سليماني أهم من تصفية بن لادن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتبر مدير الاستخبارات المركزية الأميركية الأسبق، ديفيد بتريوس، أن قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثورس الإيراني، قاسم سليماني أهم من قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن، معتبراً أن تلك الضربة قد تعيد حالة الردع مع إيران.



وأضاف في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" أن مقتل سليماني أهم أيضاً من مقتل زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي.

Advertisements

وقال أن تلك العملية التي أدت إلى قتل سليماني فجر الجمعة في محيط مطار بغداد، كانت إجراء دفاعياً من قبل الولايات المتحدة في ظل المعلومات التي كانت متوافرة عن احتمال هجوم إيراني.

وفي معرض الحديث عن سيناريوهات الرد الإيراني قال "إنه يجب على المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن يأخذ في الاعتبار وضع إيران الاقتصادي، فضلاً عن هشاشة جبهتها الداخلية، لاسيما بعد انتفاضة البنزين التي هبت في منتصف نوفمبر الماضي، ومقتل مئات المتظاهرين الإيرانيين إن لم نقل الآلاف".

وكانت الولايات المتحدة الأميركية استهدفت فجر الجمعة موكباً كان يقل سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبومهدي المهندس، ما أدى إلى مقتلهما بالإضافة إلى ضباط إيرانيين وقادة من الحشد.

في المقابل، توعدت ميليشات الحشد بالرد على تلك الضربات، كما حثت النواب العراقيين على التصويت الأحد على مسألة رحيل القوات الأميركية من العراق.